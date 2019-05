Giusy Ferreri con Takagi & Ketra, il nuovo singolo è "Jambo": il testo

La speranza, per Takagi & Ketra (produttori), Giusy Ferreri e il giamaicano Omi (voci) è quella di ripetere il clamoroso successo riscosso lo scorso anno con il singolo “Amore e capoeira”. Brano che ancora una volta vedeva protagonista la voce della cantante di origini palermitane e, al producing, il duo ormai considerato di Re Mida della musica italiana. Appartengono alla discografia dei due, tra le altre, anche “L’esercito del selfie” d Lorenzo Fragola insieme ad Arisa; o, andando più indietro nel tempo, “Oroscopo”, vale a dire la canzone che fece “esplodere” Calcutta. Una situazione non diversa è quella di Giusy Ferreri che due anni fa, insieme a Baby K ma senza Takagi & Ketra, incise “Roma – Bangkok”, altro successo travolgente. E allora l’idea, da un certo punto di vista, forse scontata: unire le due squadre “costruttrici” di hit estive. E la risposta, appunto, è “Jambo”.

“Jambo”: il nuovo singolo di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e Omi



Il brano vede un netto cambio di direzione rispetto ad “Amore e capoeira”: se il sound di quella canzone rivelava una forte derivazione sudamericana, con “Jambo” Takagi & Ketra si sono voluti spostare verso i ritmi tribali, africani, fino ad addentrarsi nel mondo dell’afro-beat. Tutto questo, nonostante la presenza di Omi: tra gli artisti giamaicani più apprezzati della sua generazione. L’uscita del singolo per il momento non è stata accompagnata dalla pubblicazione di un video. La clip, in realtà, è già stata girata: il tutto tra Tanzania, Giamaica e Zanzibar. Il risultato, però, deve ancora essere mostrato.

Il testo di “Jambo”, il nuovo singolo di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e Omi

A spiegare il significato della parola “Jambo” è stato lo stesso duo di producer. Tutto nasce da una vacanza fatta da Takagi in Africa e dalla scoperta che lì chiunque – che si conoscesse o meno – si salutava dicendo “Jambo Bwana” o, semplicemente, “Jambo”. Da qui l’idea di chiamare così il singolo. Quanto alla scelta di invitare ancora Giusy Ferreri, il duo di produttori ha affermato che non esiste cantante più adatta a interpretare questa canzone. Il testo di “Jambo”, il nuovo singolo di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e Omi:

We can do what we want

we don't need to be wild, wild

we make the rules and laws

we can do no wrong

you told me you're ready

you're getting to get it

your unloving letters will be melodramatic

you're my heaven, 24/7



I need you honey, I need your lemon

I don’t need another reason

you’re not enough for me

let’s make some memories



E non c’è bisogno di niente

hai-hai-hai-hai

quando la notte ti prende

hai-hai-hai-hai

tra il cielo e la savana tutto girava

jambo bwanadicevi tu

guardando me

guardando me

Segui il fiume all’orizzonte

dove l’estate non cambia colore

ed è più vicino anche il sole sopra la linea dell’equatore

tu dimmi che vuoi restare con me se il mare è blu

voglio andarci con te



E non c’è bisogno di niente

hai-hai-hai-hai

quando la notte ti prende

hai-hai-hai-hai

tra il cielo e la savana tutto girava

jambo bwana

dicevi tu

guardando me

guardando me



You’re at the top of the world

continua a ballare

beautiful horizon

fino a quando ti pare

you and me

come un’onda che sale

and keep dancing

e continua a cantare

finché il tempo non scade

finché il mondo non cade



E non c’è bisogno di niente

hai-hai-hai-hai

quando la notte ti prende

hai-hai-hai-hai

tra il cielo e la savana tutto girava

jambo huana

dicevi tu

guardando me