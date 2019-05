Semplicemente “Jambo”, che nella lingua swahili significa “ciao”. Un saluto che, come spiega il comunicato stampa che presenta la canzone, è rivolto rigorosamente con il sorriso di chi non ha bisogno di niente per essere felice. Accanto a Giusy Ferreri, nel nuovo singolo, troviamo questa volta il cantante giamaicano Omi, già celebre per la sua “Cheerleader”. Una canzone semplice “Jambo”, di grande energia, che, come spiegano Takagi & Ketra, ha l’obiettivo di far ballare e muovere le persone. «Non è una hit costruita a tavolino – raccontano i due producer – ma un pezzo molto estemporaneo. Come tutti nostri, del resto». Per “Jambo”, i due produttori hanno pensato a un ritmo decisamente diverso da quello che il pubblico è generalmente abituato a sentire, puntando forte sulle percussioni. «L'idea era quella di restare in ambito afro, e speriamo di esserci riusciti. Dal canto nostro, siamo molto contenti di “Jambo”».

Arriva “Jambo”, il tormentone estivo in salsa afro

Il nuovo singolo cantato da Giusy Ferreri e Omi ha tutto il sapore della classica colonna sonora estiva, quella destinata ad accompagnarci nelle calde giornate dell’estate che verrà. D’altronde, l’artista sicula che da “Roma-Bangkok” del 2015 è la regina incontrastata dei tormentoni estivi, non nasconde il proprio entusiasmo e la voglia di stupire ancora. «Mi sono trovata molto a mio agio a cantare su “Jambo” – racconta la cantante palermitana - Per l'ennesima volta i ragazzi mi hanno stupito in maniera molto positiva. Ma me lo aspettavo, perché a loro riconosco il genio, e tutte le volte che vado in studio ad ascoltare una nuova canzone trovo qualcosa di calibrato perfettamente sulla mia voce». Una collaborazione, quella con i due produttori, che ancora una volta si conferma vincente e che candida il trio, insieme a Omi, a un ruolo da assoluti protagonisti. «Jambo è una canzone che sento davvero molto – spiega la Ferreri - Ho apprezzato la loro intenzione di omaggiare paesi che, seppur lontani dal nostro, manifestano culture bellissime, soprattutto dal punto di vista umano. L'anno scorso l'abbiamo fatto con il Brasile, quest'anno con l'Africa. L'omaggio è alle loro ritmiche, alle loro danze, e questo aspetto mi piace moltissimo».

Takagi & Ketra, con Giusy Ferreri accendono l’estate con “Jambo”

Ancora una volta, quindi, Takagi & Ketra puntano sulla potente voce di Giusy Ferreri, sperando di replicare lo straordinario successo di “Amore e Capoeira”, hit che, rilasciata il primo giugno del 2018, restò in rotazione radiofonica fino a fine settembre. Il video che accompagna “Jambo” è stato girato tra Zanzibar e la Giamaica, paese d’origine di Omi. A curare la coreografia Sherrie Silver, la giovanissima e pluripremiata coreografa ruandese che può vantare diverse collaborazioni con artisti di fama mondiale, tra cui Lady Gaga e Rihanna.