Cristiano Malgioglio: esce oggi "Dolceamaro", il singolo con Barbara d'Urso

Siamo solo a metà aprile ma a quanto pare abbiamo già il tormentone dell’estate 2019. Questa mattina Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio hanno svelato la loro inedita collaborazione che si appresta a conquistare le chart italiane.

Negli ultimi anni brani in lingua spagnola e con sonorità latine hanno dominato le classifiche del nostro paese, da Enrique Iglesias ad Alvaro Soler passando per Jennifer Lopez (qui le foto più belle della cantante), ma ora la carta vincente sembra proprio essere nel nostro paese.

Era il 1980 quando una giovanissima Barbara d’Urso pubblicava il singolo “Dolceamaro”, una canzone che a distanza di quasi trent’anni è ancora un cult in molte discoteche dopo essersi imposta come un grande fenomeno musicale. Le sonorità tipiche degli anni ’80, il tono sussurrante della conduttrice e un testo magnetico hanno inserito il singolo tra quelli destinati a rimanere per sempre nella storia della musica pop.

Se da un lato abbiamo un brano storico cantato da una delle personalità più popolari e influenti della televisione italiana, dall’altro troviamo uno dei massimi parolieri e artisti musicali del nostro paese. Nel corso di una carriera lunga quasi mezzo secolo, Cristiano Malgioglio ha scritto per le voci più altisonanti del Bel paese: da Mina a Giuni Russo passando per Amanda Lear, Loretta Goggi, Iva Zanicchi, Franco Califano, Adriano Celentano e tantissimi altri.

Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio: amicizia in musica

Dopo il sodalizio televisivo, i due artisti e amici hanno deciso di unirsi anche in musica. Infatti esce oggi il brano “Dolceamaro”, rivisitazione di Cristiano Malgioglio che vanta anche la presenza di Barbara d’Urso. L’annuncio dell’uscita del brano è stato dato da entrambi sui loro seguitissimi profili Instagram dove hanno pubblicato la copertina del singolo che vede il cantautore indossare un casco in pieno stile Daft Punk. Innumerevoli i commenti positivi da parte del pubblico social che ha subito accolto con entusiasmo la notizia.

La produzione di “Dolceamaro” è stata seguita da Baraonda Edizioni Musicali e gli arrangiamenti sono stati curati da Diego Calvetti. Nei prossimi giorni verrà distribuito anche il video ufficiale diretto da Gaetano Morbioli, una delle firme più importanti in Italia che nel corso della sua carriera ha lavorato con i maggiori artisti del nostro paese: da Laura Pausini a Emma, da Zucchero a Tiziano Ferro.

Cristiano Malgioglio: “Sarà la colonna sonora dell’estate 2019”

Il cantautore ha raccontato quando e come è nata l’idea del brano: “Un giorno mentre sistemavo la mia collezione di dischi, mi è capitato di ritrovare il 45 giri di “Dolceamaro”, che considero una vera e propria hit. Così ho pensato di rifare una versione moderna del pezzo, sono andato da Lorenzo Suraci per proporgli il progetto che lui ha sposato subito con enorme entusiasmo. Quando ho chiamato Barbara per raccontarle l’idea e sperare che lei volesse farne parte, mi ha risposto: “Va bene, lo faccio!”. Lorenzo Suraci ci ha mandati in studio con Diego Calvetti per registrare il pezzo: abbiamo realizzato una canzone ballabilissima che sarà la colonna sonora dell’estate 2019”.