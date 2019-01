Adriano Celentano, il nuovo album "Adrian" in uscita il 25 gennaio

Si intitola “Adrian” il nuovo album di Adriano Celentano, in uscita il 25 gennaio 2019. Un doppio disco che sarà disponibile in più formati, sia come cd che in versione vinile. In aggiunta, naturalmente, alla possibilità di acquistarlo solo in formato digitale. Si tratterà di una sorta di album celebrativo, che contiene alcuni tra i più grandi successi della carriera del “molleggiato”, alternati alle musiche dello show televisivo “Adrian”. Musiche, queste ultime, che sono state scritte dallo stesso Celentano insieme al compositore Nicola Piovani. L’album arriva a sette anni di distanza da “Facciamo finta che sia vero”, l’ultimo lavoro di Celentano come artista solista, e a tre da “Le migliori”, il disco che l’aveva visto duettare con Mina. Per il momento, Celentano non ha previsto appuntamenti dal vivo durante i quali eseguire i brani di questo suo nuovo lavoro.

"Adrian": il nuovo album di Adriano Celentano

“Adrian” sarà disponibile in una doppia versione: sia come doppio cd che in formato triplo vinile. Il nuovo lavoro di Celentano è inoltre disponibile anche come cofanetto, contenente in aggiunta alcune immagini della serie animata “Adrian” e un booklet che porta la firma del disegnatore Milo Manara.

Oltre alle versioni fisiche, “Adrian” sarà disponibile anche in formato digitale e acquistabile quindi nei principali digital store.

Entrambe le versioni saranno acquistabili dal 25 gennaio 2019, rispettivamente nei negozi di dischi e negli store on-line. Il disco sarà disponibile su etichetta Clan (creata e sempre gestita dallo stesso Adriano Celentano) / Universal Music.

La tracklist di "Adrian"

L’album si compone di 23 tracce, alcune edite e altre inedite. Queste ultime formano la colonna sonora dello spettacolo “Adrian” e sono state scritte in collaborazione con il premio Oscar Nicola Piovani. I brani editi invece sono alcuni tra i più conosciuti e apprezzati dell’intera discografia di Adriano Celentano. Il primo cd inizia con “I want to know” e si chiude con le due parti dello stesso brano: “I want to know (parte 1)” e “I want to know (parte 2)”. Il secondo volume inizia invece sulle note della title-track “Adrian”, per concludersi con “Il dissanguatore”. Il primo cd contiene alcuni tra i più grandi successi di Adriano Celentano: a partire da “Storia d’amore” fino a “Svalutation”, passando per “Un albero di trenta piani” e “Ti penso e cambia il mondo”. Alcune di queste tracce sono state remixate da dj Benny Benassi, che già avevamo visto collaborare con il “molleggiato” per il remix di “Prisencolinensinainciusol” contenuto in “Le migliori”, il disco che Celentano incise nel 2016 insieme a Mina. La tracklist di “Adrian”, divisa nei due dischi:

Disco 1:

I want to know Prisencolinensinainciusol Ti penso e cambia il mondo Storia d'amore Svalutation I passi che facciamo Per sempre Uomo macchina Mondo in mi 7 Un albero di trenta piani Le stesse cose Ti lascio vivere La mezza luna Facciamo finta che sia vero Prisencolinensinainciusol I want to know (parte 1) I want to know (parte 2)



Disco 2: