Enrique Iglesias, fuoriprogramma a Kiev: bacio con una fan sul palco

Enrique Iglesias bacia (di nuovo) una fan sul palco. Il cantante spagnolo non è nuovo a effusioni con una delle sue spettatrici. Questa volta è successo all’Olimpic Stadium di Kiev, in Ucraina. La ragazza è riuscita ad arrampicarsi sul palco e a stampare un bacio al suo idolo. Che ha prima ricambiato, e non si è scomposto neppure quando la giovane gli è saltata letteralmente addosso, avvinghiandosi con le gambe a Iglesias.

I baci durante i concerti

Non è certo la prima volta che il cantante bacia una fan durante un concerto. Era già successo, ad esempio, nel 2012 e nel 2015. In alcune interviste Iglesias ha spiegato di concedere le proprie labbra quando è “di buon umore” e incoraggiato “dall'adrenalina” della performance. Chissà cosa dirà la compagna di Iglesias, la ex tennista Anna Kournikova, con la quale lo scorso dicembre ha avuto due gemelli. Dalle immagini del bacio pubblicate online dagli spettatori, si nota uno stadio pieno, segno del seguito importante conservato dal cantante nonostante il suo ultimo album, “One”, sia datato 2015. L'ultimo singolo, “El Baño”, risale però allo scorso gennaio. Iglesias continuerà il suo tour fino a metà novembre.