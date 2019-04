Tiziano Ferro, in studio per registrare il nuovo album in spagnolo

Tiziano Ferro è alle prese con le registrazioni in lingua spagnola del nuovo album "Accetto miracoli". La data di uscita è prevista per il 22 novembre

Continua il countdown per il 22 novembre 2019, data di uscita del nuovo album di Tiziano Ferro. Il successore de “Il mestiere della vita” si chiamerà “Accetto Miracoli” ed è ormai da mesi l’oggetto principale di quasi tutte le comunicazioni social di Tiziano Ferro. Un lungo viaggio verso la pubblicazione con tantissimi scatti che immortalano il cantautore alle prese con la lavorazione del suo settimo album in studio. Proprio qualche giorno fa ha aggiornato nuovamente i fan con una foto, comparsa in una storia instagram, che lo immortala mentre è impegnato in sala di registrazione. Tiziano Ferro era impegnato nell’incisione dell’album in lingua spagnola. Nella versione per il mercato latino, “Accetto miracoli” si chiamerà “Acepto milagros”. L'album conterrà l'omonimo singolo scritto da Giordana Angi e Antonio Iammarino.

Tutte le notizie sul nuovo album

La data di uscita e il nome dell’album sono state rivelate nel giorno del trentanovesimo compleanno del cantautore. In quell’occasione Tiziano Ferro ha postato sui suoi canali social un video nel quale indossa una t-shirt che svela ufficialmente il nome del nuovo progetto discografico. L’album è prodotto da Timbaland, dj e rapper che ha già collaborato con Justin Timberlake, Madonna e Nelly Furtado e che ora ha messo le mani sul nuovo disco di Tiziano Ferro. Una foto che immortala i due è stata postata dallo stesso artista sul suo account Instagram con una emblematica didascalia: «Un onore lavorare insieme per il mio prossimo disco!». Lo stesso Tiziano Ferro, prima di scegliere il titolo “Accetto Miracoli”, aveva inviato un SOS ai suoi fan perché non era ancora riuscito a trovare un nome adatto al suo nuovo progetto discografico. In tanti hanno provato ad aiutarlo e alcuni avevano proposto scherzosamente “Senza titolo”. Sul nuovo album Fabrizio Giannini, manager di Tiziano Ferro, ha dichiarato «uno dei suoi più belli, se non il più bello». Sono tanti gli indizi inviati dal cantautore attraverso i social. Inoltre negli ultimi tempi Tiziano Ferro sta aggiornando spesso i suoi fan e in numerose occasioni consiglia brani da ascoltare di alcuni colleghi.

Il successo de "Il mestiere della vita" e le collaborazioni nel 2018

“Il mestiere della vita” è l’ultimo album in studio di Tiziano Ferro e risale al 2016. Dal disco sono stati estratti ben sei singoli: “Potremmo ritornare”, “Il conforto” feat. Carmen Consoli, “Lento/Veloce”, “Valore assoluto”, “Il mestiere della vita” e “”Solo” è solo una parola”. “Il mestiere della vita” ha ottenuto ben cinque dischi di platino. Nonostante l’assenza di nuove canzoni, il 2018 è stato un anno ricco di soddisfazioni per Tiziano Ferro che ha collaborato con i Tiromancino per la rivisitazione del brano “Per me è importante”. La canzone è uscita da poco come singolo accompagnato da un nuovo video. Tra gli altri lavori spicca anche la collaborazione con Ed Sheeran e il fratello Matthew alla composizione del brano “Amo soltanto te” di Andrea Bocelli. Infine ha duettato con Giorgia ne “Il conforto”, canzone pubblicata nell’album di cover “Pop Heart”. Sempre nel 2018 la stessa canzone ha raggiunto il triplo disco di platino per le oltre 150mila copie vendute. Il video ha superato quota 46 milioni di visualizzazioni. Numeri incredibile considerando che “Il conforto” è stato pubblicato nel gennaio 2017.