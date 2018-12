Tiziano Ferro, collaborazione con Timbaland nel nuovo album

Tiziano Ferro sta lavorando da mesi al suo nuovo album in uscita nell’autunno 2019. C’è grande attesa per il seguito de “Il Mestiere della vita” soprattutto considerando le indiscrezioni pubblicate sui social dallo stesso cantante originario di Latina. Tra coloro che hanno collaborato al nuovo lavoro discografico di Tiziano Ferro, l’ottavo della sua carriera e settimo in studio, c’è anche il grande produttore americano Timbaland. Il dj e rapper ha prodotto singoli di grande successo per, tra i tanti, Justin Timberlake, Madonna e Nelly Furtado e ora ha messo le mani sul nuovo disco di Tiziano Ferro. Una foto che immortala i due è stata postata dallo stesso artista sul suo account Instagram con una emblematica didascalia: «Un onore lavorare insieme per il mio prossimo disco!».

Il nuovo album e le ultime collaborazioni

Intanto Tiziano Ferro ha inviato un SOS ai suoi fan sempre tramite social. Il cantautore non ha ancora un titolo per il suo nuovo album e ha chiesto ai suoi seguaci se fosse grave. In tanti hanno provato ad aiutarlo e alcuni hanno proposto scherzosamente “Senza titolo”. Non si conosce ancora la data di uscita ufficiale, ma nel frattempo è apparso nel nuovo album dei Tiromancino dove in coppia con Federico Zampaglione ha cantato la hit “Per me è importante”. Inoltre lo stesso Tiziano Ferro ha scritto con Ed Sheeran una canzone per Andrea Bocelli “Amo soltanto te”, inserita nel nuovo album in uscita il 26 ottobre. In particolare questa collaborazione è stata accolta con entusiasmo dall’autore di “Xdono”, “Sere Nere”, “L’amore è una cosa semplice” e tante altre canzoni di successo. Gioia espressa anche sui social dove ha dichiarato di aver realizzato un vero e proprio sogno.

Il grande successo del Best of

In attesa dell’uscita del suo nuovo lavoro, Tiziano Ferro può festeggiare il record di “TZN – The Best of Tiziano Ferro” che ha raggiunto le 200 settimane di presenza in classifica nella top 100 degli album più venduti in Italia. L’album ha conquistato ben 8 dischi di platino e continua settimana dopo settimana ad essere tra i più venduti del Paese. Un segnale chiaro di quanto Tiziano Ferro sia diventato uno degli artisti più importanti nel panorama musicale italiano. Un successo che ha varcato anche i confini nazionali e che il cantautore spera di alimentare anche grazie alla collaborazione con Timbaland. Negli ultimi 4 anni Tiziano Ferro ha venduto 400 mila copie all’estero del suo Best of, un album antologico che in 4 dischi riassume le tappe fondamentali della sua carriera. Il primo singolo estratto dall'album in Italia è stato “Senza scappare mai più” poi è stato il turno di “Incanto”, “Lo stadio” e “Il vento”. In Spagna, invece, i singoli sono stati “No escaparé nunca más” e “Encanto”.