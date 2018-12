Tiziano Ferro ha scritto una canzone con Ed Sheeran per Andrea Bocelli

Un sogno che si realizza per Tiziano Ferro, che avevamo visto cantare a squarciagola al concerto di Ed Sheeran. Ora i due si ritrovano a essere autori di un brano contenuto nel prossimo album di Andrea Bocelli.

“Amo soltanto te”

La notizia è stata data dallo stesso cantautore di Latina attraverso i suoi profili social: «Ho scritto una canzone con Ed Sheeran! Ho realizzato un sogno! Scrivere una canzone con Ed Sheeran per l’immenso Andrea Bocelli è stata un’esperienza che ha rinnovato e rinvigorito il mio amore per la musica. I sogni si realizzano, non smettete mai di sognare». Con questo messaggio Tiziano Ferro ha annunciato la collaborazione con il collega inglese per la scrittura di una canzone per il tenore.

Il brano si intitola “Amo solo te” e Tiziano Ferro ha scritto il testo, mentre le musiche sono state scritte da Ed Sheeran e da suo fratello Matthew. La canzone sarà inserita nel prossimo album di Andrea Bocelli, intitolato “Sì”, che sarà pubblicato il 26 ottobre.

Ed Sheeran e Andrea Bocelli avevano già avuto modo di collaborare per il brano “Perfect Symphony”, in cui il tenore aveva cantato la versione italiana di “Perfect”, una delle canzoni più romantiche del cantautore inglese.

Questo è un periodo denso di collaborazioni per Tiziano Ferro, che ha appena registrato, insieme con i Tiromancino, il brano “Per me è importante”, contenuto nel nuovo album della band romana, “Fino a qui”. L’album dei Tiromancino, in cui Federico Zampaglione ha reinterpretato 12 brani della sua carriera con altrettanti artisti, uscirà il 28 settembre e conterrà anche 4 inediti, “Sale, amore e vento”, “Noi casomai”, “Settembre scordati di noi” e “Piccoli miracoli”.

Ed Sheeran e l’Italia

Il legame tra Ed Sheeran e l’Italia continua a farsi sempre più stretto e la notizia della canzone scritta per Andrea Bocelli insieme a Tiziano Ferro arriva proprio nel giorno in cui sono state confermate le prossime date italiane del Divide tour.

Con un comunicato ufficiale, il cantante ha diramato il calendario del tour 2019, che comprende anche il nostro Paese. E così i fan italiani di Ed Sheeran possono gioire, visto che il loro idolo sarà in Italia il prossimo giugno per ben tre concerti.

La prima data è prevista per il 14 giugno presso la Visarno Arena di Firenze, dove sarà l’headliner della seconda giornata di Firenze Rocks. I biglietti saranno disponibili in anteprima tramite l’APP ufficiale del festival dalle ore 11.00 di lunedì 1 ottobre, con messa in vendita generale a partire dalle ore 12.00 di martedì 2 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il 16 giugno Ed Sheeran sarà invece a Roma, allo Stadio Olimpico, con biglietti disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 11.00 di giovedì 27 settembre sempre su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

L’ultima delle tre date italiane del Divide Tour è prevista per il 19 giugno 2019 a Milano, allo Stadio San Siro. I biglietti sono disponibili con le stesse modalità del concerto di Roma.