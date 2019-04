Alvaro Soler, prima Milano poi l'Italia: le date del tour

L'amore per l'Italia è assodato da tempo. Ora un'altra conferma: dopo il già annunciato show del prossimo 9 maggio a Milano , Alvaro Soler torna in Italia per cinque entusiasmanti date estive!

Dopo il già annunciato show del prossimo maggio a Milano, Alvaro Soler torna in Italia per cinque entusiasmanti date estive! Mar de colores è il titolo del secondo album di Alvaro Soler uscito lo scorso settembre che segue il fortunatissimo debutto di “Eterno Agosto”, disco di platino in Italia che è rimasto nella classifica italiana degli album più venduti per 53 settimane consecutive.

“La Cintura” è il primo singolo estratto dall’album seguito da “Ella”, una ballad ricercata, emotiva ed emozionante.

Con “La Cintura” Soler ha portato a quota 5 il numero dei suoi successi,

dopo “El Mismo Sol” (6 dischi di platino e la vittoria al Coca Cola Summer Festival 2015), “Sofia” (8 dischi di platino e la vittoria al Coca Cola Summer Festival 2015), “Libre” (platino) e “Yo Contigo, Tú Conmigo” (platino).

Il singolo certificato 3 volte platino in Italia e ai vertici delle classifiche di tutta Europa, ha totalizzato oltre 185 milioni di stream su Spotify e più di 150 milioni di views su YouTube, raggiungendo la Top 5 di Earone, classifica dei brani piu programmati dalle radio italiane, la #2 della classifica FIMI GFK dei singoli più venduti in Italia a la Top 5 della classifica di Spotify Italia che rileva i brani più ascoltati nel nostro Paese.

A soli 28 anni Alvaro Soler può vantare più di 30 dischi tra oro, platino e diamante in tutto il mondo e 390 milioni di stream a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube dove i suoi video hanno collezionato oltre 1 miliardo views.





ALVARO SOLER TOUR 2019

9 MAGGIO @ MEDIOLANUM FORUM – MILANO



20 GIUGNO @ SOUNDS BEST FESTIVAL – STADIO BENITO STIRPE FROSINONE



11 LUGLIO @ MAIA MUSIC FESTIVAL – IPPODROMO MAIAM MERANO (BZ)



06 AGOSTO @ CITTÀ SANT’ANGELO OUTLET VILLAGE – CITTA SANT’ANGELO (PE)



07 AGOSTO @ CASTIGLIONCELLO FESTIVAL – CASTELLO PASQUINI, CASTIGLIONCELLO (LI)



09 AGOSTO @ ASIAGO LIVE – PIAZZA CARLI, ASIAGO (VI