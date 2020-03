Andrea Faustini è tornato: il nuovo singolo è “Voices”

di Matteo Rossini

Dalle indimenticabili esibizioni sul palco di X Factor UK al tour con Giorgia, Andrea Faustini è pronto per emozionare tutti con il singolo “Voices”. Scopriamo insieme il nuovo brano del cantante che ha rapito il cuore di Mel B.

Andrea Faustini: il talento

Una delle voci più belle e avvolgenti a livello internazionale si prepara a scalare le classifiche di vendita. Andrea Faustini, classe 1994, è uno dei talenti più puri e brillanti della musica pop. Il percorso artistico del ragazzo romano inizia nel Regno Unito alle audizioni per X Factor UK, il resto è storia della televisione e della musica. Andrea Faustini dimostra subito le sue enormi potenzialità incantando pubblico e giudici, la grande svolta arriva con la performance di “I Didn't Know My Own Strength” che taglia il cuore dei giurati come fosse una lama, Mel B e Cheryl Cole scoppiano in lacrime.

Nelle settimane successive Andrea Faustini mette in piedi dei veri e propri show esibendosi con alcuni dei brani più celebri della musica pop, tra questi “Wrecking Ball” e “Chandelier” che portano il ragazzo sul terzo gradino del podio dopo aver fatto scatenare tutti un’ultima volta con “Ghost” in duetto con Ella Henderson.