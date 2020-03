Coronavirus, Miriam Leone resta a casa: la foto

di Matteo Rossini

Da Vasco Rossi a Lady Gaga passando per Chiara Ferragni e Taylor Swift, sono tantissimi gli artisti italiani e internazionali che in queste ore stanno cercando di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica sulla diffusione del Coronavirus ricordando soprattutto l’importanza di restare a casa.

Miriam Leone ha condiviso uno scatto della sua quarantena che ha subito fatto il giro del web. Vediamolo insieme.

Coronavirus: i racconti delle star

Se la cantante di “You Need To Calm Down” ha ricordato la necessità di fare dei sacrifici in questo delicato periodo, Timothée Chalamet ha mandato un abbraccio virtuale alla città di Crema che ha ospitato le riprese del capolavoro “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino, questo le sue parole: “In questo momento il mio pensiero è rivolto a tutte le persone che si trovano nelle zone rosse, giovani e anziani, ma Crema, il mio cuore è con te, non riesco a credere che stia accadendo ciò. Le storie che sto leggendo mi stanno spezzando il cuore, le location che conosco!! Per favore, cercate di rimanere al sicuro”.

Nel frattempo tantissimi artisti italiani stanno cercando di tenere compagnia al pubblico attraverso dirette sui social interagendo con i fan ed esibendosi live, tra loro anche la voce di “Rewind” che ha pubblicato una foto in cui è impegnato a leggere un libro consigliando a tutti di fare lo stesso, questo un estratto del messaggio: “Un libro è una consolazione... Il ‘piacere’ è diverso, è un po' più forte... Con un libro ci vuole anche pazienza bisogna rallentare, entrarci dentro... sforzarsi un po' ci si deve concentrare... non è come andare a ballare... Però... può darti veramente delle grandi soddisfazioni. Ci si rilassa, ci si arricchisce si ricomincia a ragionare conosci un sacco di cose, capisci; ti senti più sicuro”.

Miriam Leone: la foto della quarantena

Miriam Leone, classe 1985, è una delle attrici più amate e popolari del Bel paese. Negli ultimi anni l’artista si è imposta grazie al mix di talento e sensualità prendendo parte a pellicole e serie televisive di enorme successo, tra le quali “1992”, “1993” e “1994” (qui potete trovare tutte le serie TV più belle da vedere su Sky On Demand).

Nelle scorse ore l'attrice ha condiviso uno scatto della sua quarantena a casa facendo subito il giro del web.