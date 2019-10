Miriam Leone, la foto in costume fa impazzire il web

In attesa dei nuovi episodi di " 1994 ", in onda tutti i venerdì, alle 21.15, su Sky Atlantic , scopriamo insieme la foto pubblicata da Miriam Leone che ha fatto impazzire i fan.

Miriam Leone, classe 1985, è tra le protagonista della serie “1994”, in onda tutti i venerdì, alle 21.15, su Sky Atlantic, nella quale interpreta Veronica Castello. In attesa dei nuovi episodi, vediamo insieme la foto dell’attrice che ha fatto il giro del web.

Miriam Leone: lo scatto social

Miriam Leone è tra le artiste più popolari e amate dal pubblico del Bel paese. Nel corso degli anni l’attrice è riuscita a imporsi come una delle principali protagoniste nel mondo della settima arte ottenendo grandi consensi anche da parte della critica.

Nelle ultime ore l’interprete di Veronica Castello ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram che vanta oltre 960.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra servizi fotografici, viaggi, red carpet e momenti di relax. Lo scatto ha fatto subito impazzire i social.

L’attrice (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha condiviso un ricordo dal set di “1994” incontrando subito il favore del pubblico tanto da ottenere in poco tempo più di 200.000 like e oltre 2.500 commenti.

La foto postata vede Miriam Leone durante il backstage della serie in cui appare in tutta la sua bellezza, grazie anche a un costume bianco che mette in risalto la sua forma fisica perfetta.

Miriam Leone: “Una delle scene più difficili e complesse”

Lo scatto, catturato durante le riprese della serie in Sardegna, è stato accompagnato da un dolce pensiero, infatti l’attrice ha ringraziato il gruppo di lavoro con cui ha vissuto momenti indimenticabili: ”Questa foto di backstage di ‘1994’ rappresenta molto per me...mi è stata scattata da una persona cui voglio molto bene un attimo prima di entrare in scena, e quindi di entrare in acqua, in una delle scene più difficili e complesse di questo ‘1994’ e che vedrete domani sera su Sky Atlantic… faceva freschetto (e lo potete notare dalla troupe in acqua con le mute), eravamo in Sardegna e avevamo avuto una giornata di lavoro lunghissima, molto emozionante... a volte anche il dietro le quinte di questo mestiere è fatto di momenti magici, che si condividono con gruppi di lavoro che si uniscono con l’obiettivo comune di consegnare a voi i frutti di mesi di lavorazione, passione e impegno”.

Miriam Leone: “Abbiamo fatto del nostro meglio”

L’attrice ha poi continuato il messaggio scrivendo: ”Questi anni con questi compagni di lavoro saranno nel mio cuore per sempre, come anche Veronica Castello... domani sera c’è una puntata veramente bella, veramente speciale... noi abbiamo fatto del nostro meglio... adesso consegnamo a voi ciò che abbiamo cercato di fare con grande passione. Grazie a tutti quelli che ci sono e che ci sono stati”.