di Matteo Rossini

In queste ore la diffusione del Coronavirus sta portando alla cancellazione e al rinvio di numerosi show, dal Coachella ai Premi David di Donatello passando anche per i tanti concerti che avrebbero dovuto tenersi in queste settimane nel Bel paese.

Coronavirus: i messaggi delle star

Parallelamente, tanti artisti italiani e internazionali stanno inviando numerosi messaggi di affetto e solidarietà al pubblico ricordando l’importanza di restare a casa così da uscire vittoriosi il prima possibile da questo periodo.

Nelle scorse ore Vasco Rossi ha pubblicato una foto della sua quarantena invitando i fan a dedicarsi alla lettura, questo un estratto del suo messaggio: “Un libro è una consolazione... Il ‘piacere’ è diverso, è un po' più forte... Con un libro ci vuole anche pazienza bisogna rallentare, entrarci dentro... sforzarsi un po' ci si deve concentrare... non è come andare a ballare... Però... può darti veramente delle grandi soddisfazioni”.

Per quanto riguarda il mondo dorato di Hollywood, Lady Gaga ha sottolineato l’importanza di lottare uniti e la voce di “Look What You Made Me Do” (qui potete trovare tutte le foto più belle di Taylor Swift) ha ricordato la necessità di fare dei sacrifici: “Vedo molte persone uscire insieme a gruppi, feste. Questo è il momento di cancellare i programmi, isolarsi veramente il più possibile, e non dovete pensare che qualora non vi sentiate malati non possiate trasmettere qualcosa alle persone anziane o vulnerabili a questa cosa. È un periodo davvero difficile ma dobbiamo fare sacrifici in questo preciso istante”.

Coronavirus, le parole di Timothée Chalamet

Nelle score ore un altro volto di Hollywood ha inviato un messaggio che ha immediatamente conquistato i social, stiamo ovviamente parlando di Timothée Chalamet, uno degli attori più popolari, amati e seguiti del momento.

Il protagonista di “Chiamami col tuo nome” ha scritto parole di incoraggiamento per la città di Crema, scelta come location proprio per il capolavoro di Luca Guadagnino. Nel giro di poco tempo il tweet ha subito fatto il giro del web contando al momento più di 8.300 retweet e oltre 66.000 like: “In questo momento il mio pensiero è rivolto a tutte le persone che si trovano nelle zone rosse, giovani e anziani, ma Crema, il mio cuore è con te, non riesco a credere che stia accadendo ciò. Le storie che sto leggendo mi stanno spezzando il cuore, le location che conosco!! Per favore, cercate di rimanere al sicuro”.