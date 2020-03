Coronavirus, Taylor Swift: “Dobbiamo fare dei sacrifici”

Poche ore fa la voce di “You Need To Calm Down” ha pubblicato un lungo messaggio che ha subito fatto il giro del web. Scopriamo insieme le parole di Taylor Swift.

di Matteo Rossini

Taylor Swift si aggiunge alla lista dei volti internazionali che negli ultimi giorni hanno inviato messaggi di supporto e incoraggiamento ai fan di tutto il mondo. Vediamo insieme le parole della cantante di “Look What You Made Me Do”.

Coronavirus: il mondo dello spettacolo

Nelle scorse ore numerosi protagonisti del mondo di Hollywood hanno scritto lunghi messaggi per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al Coronavirus. Tom Hanks ha dichiarato di esser risultato positivo al tampone, Lady Gaga ha parlato dell’importanza della quarantena, Todd Phillips ha condiviso una foto di Joker con la mascherina e ora Taylor Swift si è pronunciata sulla questione.

La cantante, reduce dal successo del disco “Lover” che l’ha resa l’artista ad aver venduto più copie nel mondo nel 2019, ha deciso di parlare ai fan tramite il suo profilo Instagram che conta più di centoventotto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra servizi fotografici, backstage dei concerti e momenti di relax con gli affetti più cari.

Taylor Swift: “La situazione non è ancora stata presa con sufficiente serietà

Taylor Swift (qui potete trovare tutte le foto più belle della voce di “Bad Blood”) ha scritto un messaggio in una story, queste le sue parole: "Ragazzi, vi seguo su internet e vi amo tantissimo ma ho bisogno di esprimere la mia titubanza sul fatto che la situazione non sia ancora stata presa con sufficiente serietà. Vedo molte persone uscire insieme a gruppi, feste. Questo è il momento di cancellare i programmi, isolarsi veramente il più possibile, e non dovete pensare che qualora non vi sentiate malati non possiate trasmettere qualcosa alle persone anziane o vulnerabili a questa cosa. È un periodo davvero difficile ma dobbiamo fare sacrifici in questo preciso istante”.

Il suo messaggio ha subito fatto il giro del mondo finendo sui principali media di fama internazionale.