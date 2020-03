Taylor Swift è l’artista che ha venduto di più nel 2019

di Matteo Rossini

Taylor Swift è la regina della musica. La cantante di “Look Whtat You Made Me Do” è l’artista ad aver venduto più copie nel 2019, scopriamo insieme la classifica completa pubblicata da IFPI, l’organizzazione che rappresenta la discografia a livello internazionale.

Taylor Swift: la regina della musica

Nell’estate del 2019 Taylor Swift (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha pubblicato il suo settimo album “Lover” riscuotendo immediatamente un grandissimo successo. Il lavoro dell’artista, interamente curato dalla stessa, è stato anticipato dal brano “You Need To Calm Down”, divenuto nel giro di poco tempo un vero e proprio inno a sostegno della comunità LGBTQ+.

La canzone ha subito conquistato i fan grazie anche a un video che ha visto la presenza di numerosi e prestigiosi volti del mondo dorato di Hollywood, tra questi Ryan Reynolds, Ellen DeGeneres e Ciara.

Il 23 agosto la cantante ha pubblicato il disco che è riuscito nella titanica impresa di vendere più di tre milioni di copie in appena sette giorni, cifra monstre che ormai solo grandi nomi della musica sono in grado di ottenere.

Nelle settimane successive “Lover” ha continuato a dominare le chart a livello internazionale; ad oggi le copie vendute soltanto negli Stati Uniti d’America sono più di 2.300.000.

IFPI: gli artisti che hanno venduto di più nel 2019

Poche ore fa IFPI ha pubblicato la Top10 degli artisti che hanno venduto più copie nell’ultimo anno del secondo decennio del terzo millennio. Il secondo gradino del podio è occupato da Ed Sheeran, medaglia di bronzo per Post Malone.

La quarta posizione della classifica vede l’arrivo di Billie Eilish, rivelazione degli ultimi dodici mesi, dietro di lei gli inarrivabili Queen che anno dopo anno continuano a vendere copie come solo pochi artisti sono in grado di fare.

Al sesto posto si piazza la stella del pop Ariana Grande (qui potete trovare tutte le sue foto più belle), reduce dal successo del suo ultimo disco “Thank U, Next”, lanciato dall’omonimo singolo che ha omaggiato l’iconico “Mean Girls” con Lindsay Lohan, chiudono la classifica Drake, Lady Gaga e i Beatles.