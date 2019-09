Taylor Swift, vendite record per il disco “Lover”

Inarrivabile, ineguagliabile e inarrestabile. Taylor Swift, classe 1989, continua a riscrivere la storia della musica grazie a un nuovo record che la rende una delle artiste di maggior successo di sempre. Venerdì 23 agosto la cantante di “Look What You Made Me Do” ha pubblicato il nuovo album “Lover”, il resto è storia.

Taylor Swift: le vendite record

Il settimo disco di inediti della cantante (qui potete trovare tutte le foto più belle di Taylor Swift) ha avuto l’arduo compito di succedere a “Reputation”, il precedente album dei record, nonostante la missione sembrasse impossibile, Taylor è riuscita a fare qualcosa di incredibile.

“Lover” ha debuttato alla prima posizione della Billboard, ovvero la classifica americana dei dischi più venduti sul suolo a stelle e strisce, con oltre 850.000 copie nella sola prima settimana, numeri da capogiro se si tiene conto dell’andamento del momento del mercato.

Questo risultato ha permesso alla cantante, ritenuta l’artista con i guadagni più alti del 2019 secondo Forbes, di far debuttare il suo sesto album consecutivo sul gradino più alto del podio americano piazzando in un decennio ben cinque album al primo posto.

L’uscita di “Lover” ha fatto si che anche i precedenti lavori di Taylor giovassero di tale distribuzione tanto da renderla la prima artista donna a vendere oltre 500.000 copie con sei album diversi nella prima settimana di uscita di un nuovo lavoro.

Taylor Swift: il record in Cina

Tuttavia non è finita qui, infatti Taylor (qui potete trovare le foto dei suoi fidanzati più celebri) ha raggiunto la prima posizione in numerose nazioni vendendo anche oltre un milione di copie in Cina in una sola settimana, risultato che nessuno prima di lei aveva mai raggiunto.

Questi numeri record hanno permesso a Taylor di realizzare ben cinque album consecutivi in grado di vendere oltre un milione di copie in un unico stato nella prima settimana di uscita.

Concludiamo la serie dei record con le vendite totali, infatti stando a punto emerso online, “Lover” avrebbe venduto oltre tre milioni di copie nel mondo in soli sette giorni. Numeri davvero incredibili.