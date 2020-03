Il regista di “Joker ” ha pubblicato uno scatto che ha subito fatto il giro del web. Vediamo insieme la foto condivisa da Todd Phillips sul suo profilo Instagram che conta più di 600.000 follower.

di Matteo Rossini

Dopo il messaggio di Lady Gaga per sensibilizzare maggiormente le persone sull’adozione di comportamenti idonei in questo momento di difficoltà e il video di incoraggiamento di Joe Bastianich, ora anche Todd Phillips ha pubblicato uno scatto per ricordare l’importanza di atteggiamenti in grado di salvaguardare la salute di tutti. Todd Phillips: “Prendetevi cura di voi stessi” Dopo le parole di Tom Hanks con le quali ha annunciato di esser risultato positivo al tampone e la decisione di Cher di mettere in pausa il suo tour, ora un altro volto del mondo di Hollywood ha pubblicato un messaggio riguardante il Coronavirus, stiamo parlando di Todd Phillips; il regista è stato il grande protagonista della settima arte del 2019 grazie al capolavoro “Joker” che ha incassato più di un miliardo di dollari al botteghino internazionale conquistando anche due Premi Oscar e altrettanti Golden Globe. Todd Phillips ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram scrivendo: “Un periodo folle. Prendetevi cura di voi stessi, detto questo, per anni ho attuato il distanziamento sociale. Funziona”. Il post ha subito ottenuto grandi consensi da parte del pubblico, infatti al momento lo scatto conta oltre 150.000 like e più di 1.400 commenti.

Lady Gaga: la quarantena

Poche ore fa la cantante (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha annunciato di essersi messa in quarantena attraverso un post sul suo profilo Instagram, queste le sue parole: “Allora, ho parlato con alcuni dottori e scienziati. Non è un periodo facile per nessuno, ma la cosa migliore che possiamo fare è metterci in quarantena, non uscire con persone che hanno più di sessantacinque anni e in gruppi numerosi. In questo momento vorrei tanto vedere i miei genitori e i miei nonni ma è più sicuro non farlo per non trasmetterglielo qualora lo avessi. Rimango a casa con i miei cani. Ti amo mondo, siamo tutti uniti in questa lotta. Credetemi, ho parlato con Dio e lei mi ha detto che andrà tutto bene”.

Nel frattempo numero artisti del Bel paese hanno lanciato iniziative per tener compagnia al pubblico, tra questi Francesco Renga che ha inaugurato “Aperitivo con gli occhiali”.