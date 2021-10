Le 30 frasi di Gomorra: le citazioni più celebri della serie tv. FOTO

11/30

Quanno stevo là in Honduras, stevo dinto a na capanna e 'nziemme a me ce steva n'americano ca parlava, parlava pecché teneva paura. E intanto e sorde tuoje nunn'arrivavano. Na sera gli honduregni me mettettero nu macete 'mmano e gridavano: "Accidilo! Accidilo!" Je pregavo, pregavo ca coccheduno me veneva a salva', ca tu me venive a salva'! Ma niente... E loro continuavano a grida': "Accidilo! O accidimmo nuje a tte!" E allora l'aggio fatto: aggio abbiato a taglia' primma 'a capa, po' 'e bbracce, po' 'e mmane! L'aggio fatto piezze piezze! Mo capisce?! (Genny)