Gomorra 5, i momenti più importanti per Salvatore Esposito alias Genny

In una video intervista con Sky, l'attore ricorda le scene che più gli sono rimaste nel cuore. Gomorra - Stagione finale arriva su Sky e in streaming su NOW dal 19 novembre

Salvatore Esposito è Genny Savastano, protagonista di Gomorra, serie Sky Original ispirata al romanzo di Roberto Saviano. Un personaggio che ha avuto una grande evoluzione nel corso delle quattro stagioni finora andate in onda e che sarà atteso a una nuova sfida in Gomorra Stagione Finale (LEGGI TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE), in arrivo su Sky e in streaming su NOW dal 19 novembre. Nel video che potete vedere in alto su questa pagina, Salvatore Esposito ripercorre i suoi momenti preferiti di tutta la serie.

LO SPECIALE SU GOMORRA

IL TRAILER DI GOMORRA - STAGIONE FINALE