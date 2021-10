Marco D’Amore è Ciro Di Marzio , l’Immortale che fa il suo grande ritorno in Gomorra – Stagione finale, dal 19 novembre su Sky e in streaming su NOW ( LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE ), dopo essere stato ritenuto morto al termine della terza e invece essersi rivelato ancora vivo e in Lettonia nel film L’Immortale . Marco D’Amore è attore e regista della serie, di cui dirigerà i primi cinque episodi e il nono. Presente nel cast dalla prima stagione, nel video che potete vedere in alto su questa pagina racconta le sue scene preferite della serie.

LE SCENE PREFERITE SONO "LE PIÙ PICCOLE"

approfondimento

Gomorra - Stagione finale, quando esce e quello che c'è da sapere

“Gomorra ha un quoziente di spettacolarità elevato e ci si ricorda sempre di scene incredibili – spiega l’attore e regista – però per me le scene più significative sono davvero le più piccole”. Si tratta di due dialoghi, prosegue D’Amore. Il primo avviene tra Fortunato Cerlino (Don Pietro Savastano nella serie) e Maria Pia Calzone (che interpreta Donna Imma, la moglie): “Seduti su un gradino fuori casa a raccontarsi come due piccoli adolescenti, in un momento di una crisi incredibile, e a stare con le ginocchia al petto a parlarsi come facevano da ragazzini, come non hanno potuto fare per troppo tempo”. La seconda scena preferita lo vede invece protagonista di un dialogo con Genny (Salvatore Esposito), nella seconda puntata della prima stagione, quando “si sancisce il rapporto tra quei due personaggi e questa intimità incredibilmente umana nonostante loro due siano invece destinati a un futuro di tragedia, di lotta e di violenza”.