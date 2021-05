Salvatore Esposito dice addio a Genny Savastano e Gomorra. Il video

Salvatore Esposito dice addio al personaggio che lo ha reso celebre, Genny Savastano di “Gomorra” (LO SPECIALE) e lo fa attraverso un video postato sul suo profilo Instagram. L’attore napoletano non nasconde la commozione, e mentre dà appuntamento ai fan e agli spettatori per la quinta e ultima stagione della serie tv (prossimamente su Sky e NOW TV) di cui è stato battuto l’ultimo ciak, ringrazia. Un pensiero và a tutti coloro che dal primo giorno fino all’ultimo, in questi otto anni, lo hanno sostenuto, seguito e incoraggiato. Un grazie alla produzione, ai registi e agli attori e a tutti quelli che con lui hanno condiviso l’esperienza sul set. Come lui stesso tiene a sottolineare nella prima parte del suo post: "In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande...".

Gomorra 5, le prime foto dal set della stagione finale, prossimamente su Sky