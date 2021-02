Gomorra 5, le prime foto dal set della stagione finale

4/17

Gomorra 5, la sinossi: Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma adesso è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici sono agguerriti. Ma arriva una notizia: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima. - Foto di Marco Ghidelli

