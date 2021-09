Gomorra 5, il trailer della stagione finale. Dal 19 novembre su Sky

Distribuita in più di 190 territori, la serie Sky Original prodotta da Cattleya per la regia di Marco D’Amore e Claudio Cupellini, arriverà su Sky e in streaming su NOW a partire dal 19 novembre. Nell'attesa, il trailer ufficiale preannuncia la resa dei conti. Nel cast Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Ivana Lotito, Arturo Muselli. Scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, anche autori del soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Valerio Cilio e Gianluca Leoncini

Si fa sempre più vicina la resa dei conti fra i protagonisti di Gomorra (VAI ALLO SPECIALE), il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film. Ha finalmente una data, infatti, l’atteso debutto di GOMORRA – STAGIONE FINALE, che come annunciato dal trailer ufficiale appena rilasciato, arriverà su Sky e in streaming su NOW a partire dal 19 novembre. I primi due episodi della stagione finale verranno proiettati in anteprima, fuori concorso, il 13 ottobre, al CanneSeries, come evento di chiusura del festival delle serie TV di Cannes.

Nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo, la più famosa e apprezzata tra le serie italiane nel mondo - nella classifica del New York Times al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020 - è stata venduta in più di 190 territori, ricevendo ovunque un’accoglienza entusiastica da parte di pubblico e critica, ottenendo numerosissimi premi e contribuendo in maniera decisiva a ridefinire gli standard della serialità italiana.