Gomorra 5, Pietro: i 3 momenti più significativi per Fortunato Cerlino

L'attore che interpreta il capo della famiglia Savastano nelle prime due stagioni ripercorre le scene che gli sono rimaste più nel cuore. Gomorra - Stagione Finale arriva su Sky e in streaming su NOW dal 19 novembre

Il dialogo con Donna Imma vedi anche Gomorra 5, Ciro: i 4 momenti più iconici secondo Marco D'Amore “Difficile scegliere”, mette le mani avanti l’attore, che poi però comincia la sua selezione di “scene che ricordo con particolare intensità”. Si comincia da un classico, quel dialogo con Donna Imma (Maria Pia Calzone), moglie di Don Pietro, sui gradini di casa, “uno dei primi momenti in cui Pietro mostra la sua fragilità e racconta alla moglie delle sue paure”. “Quella è stata una scena scioccante per me – prosegue l’attore – perché dovevo dare dei sentimenti, delle emozioni di fragilità, a un mostro”.

LA CONVERSAZIONE CON CIRO DOPO LA MORTE D’ATTILIO leggi anche Gomorra - Stagione finale, quando esce e quello che c'è da sapere Il racconto di Fortunato Cerlino prosegue con un’altra scena della prima stagione, l’incontro con Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) dopo la missione in cui ha perso la vita Attilio, una sorta di padre adottivo per l’Immortale. “Senza dovercelo ribadire, senza quasi dovercelo ricordare, entrammo sul set senza rivolgerci troppo la parola, perché dovevamo guardarci poi in un certo modo. Quella scena me la ricordo benissimo perché noi siamo arrivati molto, molto carichi, e ricordo che quando ci hanno dato lo stop è stato quasi una violenza perché volevamo ancora continuare a stare lì.