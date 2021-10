Gomorra 5, Azzurra: i momenti più importanti per Ivana Lotito

Ivana Lotito è Azzurra in Gomorra, la serie tv Sky Original ispirata al romanzo di Roberto Saviano. Azzurra è la moglie di Genny Savastano, la donna di cui lui si innamora e per cui lui prova ad allontanarsi dagli affari criminali di famiglia. Personaggio importante della serie, Azzurra tornerà anche in Gomorra - Stagione Finale (LEGGI TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE), in arrivo su Sky e in streaming su NOW dal 19 novembre. Per prepararsi al meglio alla quinta e ultima stagione, Ivana Lotito racconta quelli che per lei sono i momenti più importanti finora nell’intervista video che potete vedere in alto su questa pagina.

