L'attore ripercorre quelli che per lui sono stati i momenti più emozionanti sul set della serie. Gomorra - Stagione finale arriva su Sky e in streaming su NOW dal 19 novembre

Arturo Muselli è Enzo Sangue Blu, uno dei personaggi più dinamici di Gomorra, la serie tv Sky Original ispirata al romanzo di Roberto Saviano, uno di quelli che hanno avuto l’evoluzione più evidente nel corso delle quattro stagioni. Da giovane pupillo di Ciro Di Marzio, impegnato nel riconquistare la nobiltà criminale perduta della sua famiglia (i Villa) a boss di Forcella, Enzo si è trovato spesso in mezzo alle guerre tra clan e dentro le scene più violente della serie. In vista di Gomorra – Stagione Finale, su Sky e in streaming su NOW a partire dal 19 novembre (LEGGI TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE), Arturo Muselli ripercorre quelle che per lui sono state le scene più importanti nel video che potete vedere in alto su questa pagina. LO SPECIALE SU GOMORRA IL TRAILER DI GOMORRA - STAGIONE FINALE

LA SCENA DELLA DISCOTECA IN BULGARIA vedi anche Gomorra 5, Scianel: le 3 scene più iconiche del personaggio La prima scena girata da Arturo Muselli in Gomorra è una scena dell’episodio tre della terza stagione. Enzo entra in una discoteca di Sofia, in Bulgaria e l’attore la racconta così: “C’erano tante donne, anche molto poco vestite, quindi Cupellini ci disse: ‘Ragazzi, benvenuti su Gomorra 3’. Noi ci guardavamo, l’uno con l’altro, e nessuno aveva il coraggio di parlare. Vabbè, è un duro lavoro, qualcuno dovrà pure farlo, no?”.

IL FINALE DELLA TERZA STAGIONE vedi anche Gomorra 5, Azzurra: i momenti più importanti per Ivana Lotito Muselli torna poi su una delle scene più citate in assoluto dagli attori del cast in questa serie di video interviste ricordo. Si tratta ancora una volta del finale della terza stagione, quello in cui Genny uccide Ciro. “Molto emozionante per noi che l’abbiamo fatta e per chi l’ha vista”, dice l’attore. “È stata complicata da girare perché sentivamo la responsabilità di quella scena. Tutto doveva essere perfetto. Tutto doveva giusto, misurato. Poi c’era anche il discorso affettivo che comunque avremmo perso un compagno di viaggio. Sono state tre notti lunghe, complicate, ma molto belle”.