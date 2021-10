Gomorra 5, Scianel: le 3 scene più iconiche del personaggio

Cristina Donadio è Scianel in Gomorra, la serie tv Sky Original ispirata al romanzo di Roberto Saviano. Il suo personaggio, introdotto nella seconda stagione, è una boss spietata, capace di tramare nell’ombra per prendersi il potere all’interno dell’alleanza di Secondigliano sfruttando le tensioni all’interno della famiglia Savastano. In vista di Gomorra – Stagione Finale (LEGGI TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE), in onda su Sky e in streaming su NOW a partire dal 19 novembre, Cristina Donadio racconta quali sono stati i momenti più importanti della serie per lei. Potete vedere l’intervista nel video in alta in questa pagina.

