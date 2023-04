Pesci Piccoli, la prima serie tv firmata The Jackal arriva l'8 giugno

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Si chiama Pesci Piccoli – Un’agenzia, molte idee, poco budget la prima serie tv scritta e interpretata dai The Jackal, il collettivo comico napoletano diventato famoso su Youtube prima di approdare in televisione. La serie sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick) a partire dall’8 giugno. L’annuncio è stato dato da Prime Video e dai The Jackal, che hanno condiviso un divertente post sui loro social (potete vederlo in fondo a questo articolo).