The Gilded Age 3, otto nuovi attori nel cast della serie tv HBO

Otto ingressi nel cast della terza stagione di The Gilded Age. Variety ha lanciato la notizia dell’arrivo di nuovi personaggi nei prossimi episodi della serie TV che racconta l’incontro tra vecchie e nuove generazioni nella New York di fine XIX secolo.

Come rilanciato in passato da Variety, questa la sinossi della terza stagione: “L’Età dell’oro americana fu un periodo di grandi cambiamenti economici e sociali in cui enormi fortune furono accumulate e perse da un giorno all’altro. Con la vecchia guardia ufficialmente deposta, la società di New York si ritrova sottosopra e tutti devono mettere ordine in casa propria".

Il testo prosegue: "Ma anche coloro che sono al timone di questa nuova era potrebbero scoprire che il cambiamento ha un costo”.