20 anni senza Carmelo Bene, i suoi film come regista e come attore

Nel 1969 Carmelo Bene dirige e interpreta Capricci, film ispirato a due opere: La Storia del cavaliere Des Grieux e di Manon Lescaut e l'Arden of Feversham. Pellicola a basso costo (realizzata in poco meno di due mesi tra riprese e montaggio), viene considerata da Bene come la sua produzione filmica migliore dopo Salomè, aggiungendo inoltre: "... è un film delirante, intenzionalmente sgradevole. Non sta né in cielo né in terra. Brutto a vedersi, senza infingimenti, nudo, crudo, disgraziato."