I Cesaroni 7, l'annuncio di Claudio Amendola: "Riprese a novembre"

Nuovo aggiornamento sulla settima stagione de I Cesaroni. A 18 anni dalla messa in onda del primo episodio della popolare serie tv di Canale 5 e a 10 dalla sesta non troppo fortunata stagione, Claudio Amendola ha confermato che il nuovo ciclo di episodi si farà e che le riprese inizieranno a novembre del 2024.

IL SÌ DI ANTONELLO FASSARI, IL NO DI ALESSANDRA MASTRONARDI

Da tempo si parla di una settima stagione de I Cesaroni. Già nel gennaio scorso, un altro membro del cast, Antonello Fassari, aveva anticipato il suo prossimo ritorno sul set della fiction, facendo ulteriormente crescere l’attesa dei fan. Di segno opposto le dichiarazioni rilasciate da Alessandra Mastronardi (Eva Cudicini nella serie) in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel novembre 2023: “I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna”. La serie si era interrotta nel 2014 con una sesta stagione per la verità non troppo apprezzata dagli appassionati, che si auguravano una ripresa e un finale migliore.