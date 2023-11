Alessandra Mastronardi sui Cesaroni: "Non tornerei"

Alessandra Mastronardi non sarà Eva Cudicini. Mai più. Per l'attrice, che nel frattempo ha intrapreso (o meglio proseguito) una carriera nazionale e internazionale, il capitolo de I Cesaroni è definitivamente chiuso.

Le parole di Alessandra Mastronardi

Mentre Claudio Amendola (FOTO) nel ritorno de I Cesaroni un po' ci spera, Alessandra Mastronardi ne è certa: ogni ritorno è escluso. “I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna", ha detto nel corso di un'intervista al Corriere della Sera. Quando prende una decisione, ha spiegato, non torna indietro. E per lei la giusta decisione era allontanarsi dalla fiction, per alzare l'asticella. Non prenderebbe mai parte ad un continuo de I Cesaroni, e non seguirebbe delle eventuali nuove puntate senza di lei. Piuttosto, preferirebbe andare a cena col cast. Attualmente impegnata sul set della serie tedesca One trillion dollars (FOTO) su Paramount+, ha concluso: "Mica parliamo di un successo globale alla Friends”.