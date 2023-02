Claudio Amendola compie 60 anni: suoi film più famosi al cinema. FOTO

3/17 ©Webphoto

VACANZE DI NATALE/AMARSI UN PO'/VACANZE IN AMERICA. Tra il 1983 e il 1984 Amendola recita in queste tre commedie dirette da Carlo Vanzina. In Vacanze di Natale (foto in alto a destra) interpreta il borgataro Mario, in villeggiatura da Roma a Cortina con la sua famiglia. In Amarsi un po’ (foto in verticale) è Marco, un giovane elettrauto che s’innamora di Cristiana, principessa annoiata dall’etichetta. In Vacanze in America è Alessio Liberatore, uno studente che parte con i compagni di una scuola cattolica da Roma per gli Usa per una vacanza di due settimane

