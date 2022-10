7/11 ©Getty

Anche Francesca Neri ha però avuto in questi anni problemi di salute. Della sua difficile ripresa dalla cistite interseziale cronica ha parlato in diverse interviste e anche in un libro, Come carne viva, evidenziando sempre come il marito sia stato fondamentale nei momenti di difficoltà fisica e psicologica.

