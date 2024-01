I Cesaroni, Antonello Fassari conferma il ritorno nel cast

Criptico, è vero, ma nemmeno troppo… Infatti da quelle sei paroline in croce sono nate numerose supposizioni in rete, andando ad aumentare l’hype già elevatissimo dei fan, entusiasti all’idea di poter guardare un nuovo capitolo dell’epopea de I Cesaroni.

I Cesaroni avrà una settima stagione, come ormai è noto, ma c'è di più: in questo nuovo capitolo della serie italiana ci sarà ancora una volta Antonello Fassari. È stato confermato che la settima stagione dello show si farà, dapprima grazie agli indizi di Claudio Amendola e della produzione de I Cesaroni. E adesso arriva la conferma dell'attore Antonello Fassari, che durante una recente intervista rilasciata a La Repubblica ha dichiarato che a giugno tornerà ufficialmente sul set alla Garbatella. Fassari riprenderà di nuovo il ruolo di Cesare, ossia il fratello a dir poco verace di Giulio Cesaroni (personaggio a sua volta interpretato da Claudio Amendola).

Anche la produttrice Verdiana Bixio di Publispei si era unita al coro di coloro che davano speranze al pubblico, spiegando: "Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. La nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte… se ci sarà… si farà”.

Quando andrà in onda I Cesaroni 7 e chi è che farà parte del cast

I Cesaroni 7 vedrà iniziare la produzione nel mese di giugno 2024.

Per adesso non è stata ancora comunicata la data ufficiale dell’inizio della messa in onda delle nuove puntate, anche se è probabile che la settima stagione slitterà al 2025.

Per ciò che concerne il cast, è ormai ufficiale che verranno confermati Claudio Amendola, Antonello Fassari e Max Tortora. Pare piuttosto difficile, invece, rivedere Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci riprendere i propri vecchi ruoli.

Invece qualche possibilità di ritrovare pure in questa nuova stagione Matteo Branciamore nel ruolo di Marco Cesaroni potrebbe esserci, per la gioia del suo folto stuolo di fan.