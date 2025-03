Elio, il nuovo trailer del film Disney e Pixar

Elio è il nuovo film d’animazione Disney e Pixar. Il trailer, visibile in apertura, ha offerto uno sguardo sul lavoro che vedrà il giovane protagonista impegnato in avventure spaziali al fianco di amici alieni.

elio, tutto quello che c’è da sapere

Il canale YouTube di Disney IT ha diffuso le nuove immagini della pellicola diretta da Madeline Sharafian, Domee Shi e Adrian Molina. La versione originale del film ha visto Zoe Saldana (FOTO), fresca della vittoria come Miglior attrice non protagonista alla 97esima edizione dei Premi Oscar, prestare la voce a Olga. Nel cast di doppiatori anche Brad Garrett, Jameela Jamil e Shirley Henderson.