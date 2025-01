Avatar 3, pubblicate nuove immagini del film di James Cameron

Il regista dei record svela l'antagonista del terzo capitolo della sua fortunatissima serie cinematografica in una nuova serie di concept art. La curiosità per il prossimo capitolo della saga, Avatar: Fire and Ash, non fa che crescere tra i fan di tutto il mondo. In una recente intervista con il magazine Empire, Cameron ha rivelato nuove opere concettuali che offrono uno sguardo più approfondito sull'antagonista principale della storia, Varang, la leader del misterioso Clan delle Ceneri



Ci sono nuove immagini di Avatar 3, condivise da James Cameron in esclusiva con il magazine Empire (potete guardare le immagini nel post di Instagram pubblicato da Empire che trovate in fondo a questo articolo).

Il regista dei record svela l'antagonista del terzo capitolo della sua fortunatissima serie cinematografica in una nuova serie di concept art. La curiosità per il prossimo capitolo della saga, Avatar: Fire and Ash, non fa che crescere tra i fan di tutto il mondo. In una recente intervista con il magazine Empire, Cameron ha rivelato nuove opere concettuali che offrono uno sguardo più approfondito sull'antagonista principale della storia, Varang, la leader del misterioso Clan delle Ceneri.

Cameron, che ha conquistato il pubblico con il suo approccio visivamente spettacolare e narrativamente coinvolgente, continua a stuzzicare le aspettative con nuovi dettagli sulla trama del terzo film. In una recente intervista rilasciata alla sopracitata rivista Empire, il cineasta canadese ha rivelato nuove opere concettuali che fanno gola ai fan.

Nelle immagini mostrate (che trovate in fondo a questo articolo), Varang appare come una figura imponente e temibile, che guida il suo popolo in battaglia, generando caos su Pandora. Questo clan, segnato da sofferenze e tragedie, rappresenta una visione più complessa e sfumata del popolo Na'vi, mostrando personaggi che non esitano ad adottare metodi non eroici pur di proteggere i loro interessi.

James Cameron ha spiegato ai microfoni di Empire che uno degli aspetti fondamentali del terzo film sarà esplorare la moralità di Varang, una leader disposta a fare qualsiasi cosa per il suo popolo, anche compiere atti che potrebbero sembrare malvagi. "Varang è la leader di un popolo che ha attraversato enormi difficoltà. È temprata da ciò. Farà qualsiasi cosa per loro, anche cose che noi considereremmo malvagie. Una cosa che volevamo fare in questo film è evitare di essere troppo semplicistici, sia in bianco e nero, che in blu e rosa," ha detto Cameron. A differenza di una narrazione in bianco e nero, Cameron ha sottolineato l'intento di evitare una rappresentazione troppo semplice dei personaggi, in modo da aggiungere complessità alla storia.

Varang sarà interpretata da Oona Chaplin Il ruolo di Varang è stato affidato a Oona Chaplin, nota per il suo ruolo in Il Trono di Spade, che ha ricevuto elogi da parte di Cameron per la sua straordinaria performance. Il regista ha confessato di non aver apprezzato appieno la potenza della sua interpretazione fino alla fase di post-produzione, quando ha visto l'animazione di Wētā. "La sua incarnazione di Varang è così buona che non ho capito quanto fosse brava fino a quando non abbiamo ricevuto l'animazione di Wētā," ha spiegato Cameron a Empire. "È un nemico, un personaggio antagonista, ma Chaplin la rende così reale e viva”.

Un viaggio ancora più difficile Avatar: Fire and Ash (in italiano tradotto come Avatar: Fuoco e cenere), il terzo attesissimo film della serie cinematografica di Avatar, si preannuncia come un capitolo ancora più emotivo e intenso dei precedenti capitoli della saga. Cameron ha anticipato che il film presenterà un “viaggio più difficile” per i protagonisti, con nuove prove e difficoltà che metteranno a dura prova la famiglia Sully. La storia si concentrerà sulle difficoltà psicologiche ed emotive della famiglia, che sta cercando di superare la devastante perdita di un figlio, un tema che, come suggerito da Zoë Saldaña (che ritorna nel ruolo di Neytiri), sarà centrale nel terzo film. La star ha dichiarato che la pellicola esplorerà il “loro viaggio di accettazione,” suggerendo che il film potrebbe essere particolarmente commovente per il pubblico, portando emozioni forti e lacrime.

Un cast eccezionale

Nel cast di Avatar: Fire and Ash ritroviamo non solo Zoë Saldaña, ma anche Sam Worthington (Jake Sully), Sigourney Weaver (Kiri), Stephen Lang (Colonel Miles Quaritch) e Britain Dalton (Lo'ak), che torneranno a interpretare i personaggi principali della saga. Il film è stato girato in Nuova Zelanda, in parallelo con Avatar: La Via dell'Acqua, e le aspettative sono altissime, considerando l'immenso successo commerciale e critico ottenuto dai primi due atti di questa saga epocale, che sono tra i film con i maggiori incassi di tutti i tempi e hanno vinto numerosi premi prestigiosi, tra cui gli Oscar.

James Cameron ha anche rivelato che c’è in programma una versione del regista (una cosiddetta “Director’s Cut”) di Fire and Ash, sebbene questa non sarà lunga come alcune delle voci circolate in precedenza. Di seguito potete guardare le immagini concettuali, condivise in esclusiva da Empire, di Avatar 3.