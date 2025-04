Stando a quanto riportato da Variety, Jennifer Lopez sarà la protagonista del film The Last Mrs. Parrish per la regia Robert Zemeckis. Massimo riserbo sugli altri nomi del cast

Jennifer Lopez sarà la protagonista del film The Last Mrs. Parrish, dietro la macchina da presa Robert Zemeckis . Variety ha diffuso i primi dettagli della pellicola in arrivo prossimamente su Netflix. Massimo riserbo sugli altri nomi del cast.

jennifer lopez sul set per robert zemeckis

In attesa di vederla in concerto al Lucca Summer Festival per l’unica data italiana della sua nuova tournée, Variety ha annunciato il prossimo impegno cinematografico di Jennifer Lopez (FOTO). La cantante, attrice e ballerina sarà la protagonista del film The Last Mrs. Parrish per la regia di Robert Zemeckis.

Stando a quanto riportato, la pellicola, basata sull’omonimo romanzo di Liv Constantine, vedrà Jennifer Lopez coinvolta anche nella produzione. Nessuna notizia sugli altri nomi del cast e sulla possibile data di distribuzione sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).