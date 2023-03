Stranger Things 5, David Harbour svela la data di inizio delle riprese

In occasione del Middle East Film & Comic Con di Abu Dhabi David Harbour , che in Stranger Things interpreta il capo della polizia di Hawkins Jim Hopper, ha svelato la data di inizio delle riprese della quinta e ultima stagione della serie Netflix , prevista per il prossimo giugno . In passato l'attore aveva dichiarato che, trascorsi quasi nove anni dalle riprese della prima stagione di Stranger Things, la conclusione della serie sarebbe risultata "dolceamara" ma, allo stesso tempo, imprescindibile: "È ora che finisca", perché "siamo tutti cresciuti. È tempo per noi di lasciare il nido e provare altre cose e progetti diversi". Ora Harbour ha confermato che "stiamo entrando nella quinta stagione. Ho ancora un paio di mesi per esercitarmi. Cominciamo a girare a giugno, però, e quella sarà l’ultima stagione". La data di uscita della serie non è ancora nota, ma secondo Collider il lancio sarebbe probabile nel 2024.

MISTERO SULLA TRAMA

Nessuna indiscrezione, invece, sulla trama dei nuovi episodi e sul destino del personaggio di Hopper, che alla fine della quarta stagione ha fatto ritorno negli Stati Uniti per ricongiungersi con Joyce (interpretata da Winona Ryder) e con la figlia adottiva Eleven (interpretata da Millie Bobby Brown) dopo la prigionia in Russia. "Mi sono esercitato molto per la quarta stagione. Lui [Hopper] si trovava in una posizione molto specifica, quella prigione russa. Si trattava di renderlo un uomo diverso e in qualche modo di fargli perdere uno strato di sé stesso fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Ma ora è tornato in città, è tornato in America dove hanno i cheeseburgers, quindi sarà ben nutrito”, ha raccontato Harbour. Ai fan non resta che attendere le nuove vicende che coinvolgeranno le star Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Maya Hawke e Sadie Sink nella dimensione alternativa del Sottosopra.