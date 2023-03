Stranger Things, il prequel va in scena a teatro a Londra a fine anno

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Per la gioia dei fan di Stranger Things, arriverà a teatro la prima mondiale del prequel della celebre serie televisiva che mescola horror e fantascienza.

Gli amanti dello show, disperati per il fatto che devono dire addio alla loro serie del cuore dopo la quinta e ultima stagione in arrivo, potranno quindi attaccarsi a una nuova speranza: vedere la storia da loro tanto apprezzata in un'inedita versione, quella portata a teatro.

La pièce è prevista per la fine di quest'anno al Phoenix Theatre di Londra.

Lo spettacolo teatrale si intitola Stranger Things: The First Shadow, come stato annunciato ufficialmente mercoledì 1° marzo 2023.



I biglietti per l’opera teatrale, prodotta dal gigante dello streaming e da Sonia Friedman Productions e diretta dall'acclamato regista cinematografico e teatrale Stephen Daldry, saranno messi in vendita in primavera.

Intanto è ormai appurato che in lavorazione c’è anche uno spin-off live-action di Stranger Things, come è stato confermato dai Duffer Brothers nel luglio 2022.