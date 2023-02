Stranger Things a Milano, Netflix annuncia l'apertura dello store

A marzo, nel capoluogo lombardo, aprirà uno spazio dedicato a tutti i fan della serie, ricco di set per servizi fotografici, attività interattive e momenti “strange” Condividi

Una bella notizia per tutti i fan di Stranger Things: a Milano sta per arrivare lo store dedicato alla famosa serie tv. Appuntamento i primi di marzo in piazza Cesare Beccaria, alle spalle del Duomo.

Stranger Things, cosa sappiamo dello store leggi anche Stranger Things, Finn Wolfhard supporta il coming out di Noah Schnapp Ad annunciare l'imminente arrivo dello store milanese è stato il profilo ufficiale di Netflix Italia. “Notizie da Hawkins: il negozio ufficiale di Stranger Things aprirà presto a Milano. Siete tutti invitati! Tutti tranne Vecna. E i Demogorgoni”, si legge sulla pagina. Sul sito dello store, viene precisato che il negozio aprirà dopo la chiusura di quello di Miami, prevista per il 5 marzo. I fan possono iniziare già a prenotare l'accesso prioritario, per ammirare prima di tutti i gadget e le curiosità dello store saltando la fila. “Intraprendi un viaggio unico con Stranger Things: Lo Store Ufficiale attraverso i luoghi della serie dove potrai trovare tantissimi prodotti di merchandise”, si legge sul sito dello store. Sarà possibile rispondere al celebre telefono giallo a casa di Joyce, provare i videogiochi del Palace Arcade ed esplorare l'inquietante laboratorio russo. Ma solo “se ne hai il coraggio. Sappi solo che potresti trovarti faccia a faccia con un Demogorgone, poi non dire che non ti avevamo avvertito!”. Più che un semplice negozio, quindi, una vera e propria esperienza, con tanto di servizi fotografici, attività interattive e molti momenti “strange”. Come anticipato, lo store aprirà i primi di marzo, ma la data verrà annunciata prossimamente. Lo spazio dedicato a Stranger Things si potrà visitare dal lunedì a domenica dalle 11 alle 20 (ultimo ingresso alle 19:30).

