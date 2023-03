Stranger Things, nella quinta stagione potrebbe esserci un matrimonio?

Le riprese della quinta stagione di Stranger Things non inizieranno che il prossimo giugno ma stanno già emergendo le prime indiscrezioni sui contenuti. Ovviamente si tratta di voci, di supposizioni e di “detti e non detti”, il tutto è stretto nel massimo riserbo e le anticipazioni non sono ancora attendibili, considerati i tempi, ma visto l’enorme successo della serie e vista la grande attenzione che suscita, qualunque possibile spoiler diventa oggetto di discussione e di ipotesti. E così le parole dell’attore David Harbour durante il Middle East Film & Comic-Con hanno acceso ancora di più l'interesse sulla serie, tanto che ora si attende di capire se le parole di Harbour troveranno riscontro o se sia stata solo una boutade dell’attore per tenere alta l’attenzione.

Cosa ha detto David Harbour?

Tutta la curiosità attorno a Stranger Things di queste ore gira attorno alle parole dell’attore, che durante l’evento avrebbe lasciato intendere che nella quinta stagione, che sarà anche l’ultima per la serie, potrebbe esserci un matrimonio. In particolare, David Harbour ha risposto a una domanda dei fan in merito alla liaison tra Hopper e Joyce Byers, che in Stranger Things ha il volto di Winona Ryder. La loro storia ha appassionato tantissimi fan della serie e l’attore ha aperto a una possibilità di matrimonio, non si sa ancora se concreta o meno: “Si meritano a vicenda. Penso che sarebbe… Non lo so, dovremo vedere che direzione prenderà la storia. Penso sarà una stagione realmente divertente per loro due, in base a quello che è successo in precedenza”. Non una conferma ma nemmeno una smentita da parte di Harbour, che apre a tantissime interpretazioni. “I Duffer hanno un buon modo per mettere a frutto molte delle cose che si desidera, di ripagare gli spettatori. Di solito chiudono in bellezza molte cose. Quindi penso che lo faranno anche con questa relazione”, ha aggiunto l’attore.