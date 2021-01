Con "Pieces of a Woman", Vanessa Kirby punta dritto all'Oscar

Cresciuta fisicamente a Wimbledon (Londra) ma artisticamente in teatro. Con un padre urologo e una madre che ha fondato la rivista “Country Living” o amici di famiglia come Vanessa Redgrave, forse non è stato difficile per Vanessa Kirby calarsi nei panni della principessa Margaret nella serie, già quasi cult, “The Crown” in onda su Netflix (per cui ha vinto anche un Bafta). Il grande pubblico però, specialmente quello italiano, può ricordarsela nelle foto sul tappeto rosso della Mostra del Cinema del Cinema di Venezia dove ha vinto la Coppa Volpi come migliore interprete femminile in “Pieces of a Woman”. Il film, disponibile su Netflix, il primo in lingua inglese del regista ungherese Kornèl Mundruczo è una lucida, delicata e lenta elaborazione di un lutto, forse tra i peggiori che una coppia possa vivere: quello della perdita della propria figlia appena nata, durante un parto in casa. E’ lei, bionda ed esile, a dare forza, carattere e volto a questa donna di nome Martha. Una storia che spera l’attrice: “magari può aiutare molte donne che hanno vissuto questo lutto a sentirsi meno sole”.