Bagno di folla per l’arrivo di Chiara e Ferrani e Fedez al Festival del Cinema di Venezia . La coppia è sbarcata proprio in questi momenti al Lido dove, la nota influencer, presenterà il suo attesissimo documentario, Unposted , mercoledì 4 settembre nella Sezione Sconfini . Continua a leggere e scopri di più!

Sono tante le star che sono approdate alla Mostra del Cinema di Venezia, in questi giorni, e sono altrettanto numerose quelle che devono ancora arrivare. Tuttavia, degno di nota è l’arrivo al lido di Chiara Ferragni e del suo Fedez, con cui fa coppia fissa da ormai tre anni. L’influencer ha recentemente realizzato uno dei suoi più grandi sogni: produrre un documentario in cui poter raccontare la sua storia. Unposted (questo è il titolo), sarà infatti presentato nella giornata di mercoledì 4 settembre al Festival, gareggiando nella Sezione Sconfini. La pellicola è stata diretta da Elisa Amoruso, con la quale Chiara ha stretto un solido rapporto, che le ha permesso di raccontare il proprio mondo attraverso un attento occhio femminile.

Unposted uscirà nei cinema italiani per un periodo limitato di soli tre giorni, il 17, il 18 e il 19 settembre 2019, ed i biglietti stanno già esaurendo.



I “Ferragnez” sono arrivati al Lido di Venezia a bordo della classica imbarcazione con cui vengono accompagnate le star e, ad accoglierli, hanno trovato un bagno di folla, che li ha acclamati più che mai. La coppia, infatti, è molto amata e seguita sui social, ed è stata in grado di dare vita ad un vero e proprio impero, attirando milioni di fan.

Giusto qualche giorno fa, inoltre, i due coniugi hanno festeggiato il primo anniversario di matrimonio. Il 1° settembre 2018, infatti, Chiara Ferragni e Fedez si sono detti il fatidico “sì”, celebrando un matrimonio da favola a Noto, in Sicilia. I due, inoltre, hanno avuto un figlio di nome Leone, nato sempre lo scorso anno, di cui raccontano quotidianamente le vicissitudini: questo ha contribuito a renderlo una vera e propria “baby star”.

Ora, non resta altro che aspettare il gran giorno del debutto: domani, mercoledì 4 settembre, come già anticipato, la bella influencer presenterà il suo documentario e sfilerà sul red carpet. Non è di certo la prima volta che Chiara calca il tappeto rosso più ambito d’Italia e, sul suo profilo instagram, ha passato in rassegna tutti gli abiti indossati negli anni passati: quale sarà l’outfit che sfoggerà quest’anno? Non ci resta che scoprirlo!

Per non perdere nulla del Festival del Cinema di Venezia 2019, segui QUI la diretta!