Cresce l'attesa per la proiezione di " Chiara Ferragni Unposted ", il documentario incentrato sulla vita dell'influencer più nota del Bel paese. Il film sarà presentato in anteprima alla 76° edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia .

In questi giorni la 76° edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia sta monopolizzando l’attenzione dei media di tutto il mondo. Proiezioni, anteprime, conferenze, incontri ed eventi stanno animando il Lido dove sono sopraggiunte migliaia di persone.

Nelle giornate precedenti alcuni dei nomi più famosi del mondo dorato di Hollywood hanno ammaliato il pubblico sfilando sul celebre red carpet, tra questi l’affascinante Jude Law (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi dell’attore inglese), l’iconica Meryl Streep, il sex symbol Alessandro Borghi e la sempre sensuale Penelope Cruz.

Nel frattempo cresce l’attesa per l’arrivo dell’influencer più celebre del Bel paese, stiamo ovviamente parlando di Chiara Ferragni (qui potete trovare tutte le sue foto più belle insieme a Fedez) che non sarà presente soltanto in qualità di ospite ma presenterà il documentario sulla sua vita intitolato “Chiara Ferragni Unposted”. Scopriamo insieme cinque curiosità sull’attesa pellicola.

1. “Chiara Ferragni Unposted”: il debutto al Festival di Venezia

Quando sarà il grande giorno di Chiara Ferragni? Non manca molto al suo arrivo, la proiezione del documentario incentra sulla vita dell’influencer e modella avverrà mercoledì 4 settembre quando la ragazza sfilerà anche sul red carpet. Il pubblico è già in spasmodica attesa per conoscere l’outfit indossato dalla protagonista.

2. “Chiara Ferragni Unposted”: l’arrivo nei cinema italiani

“Chiara Ferragni Unposted” sbarcherà nelle sale del Bel paese come evento cinematografico speciale. La distribuzione della pellicola avverrà soltanto per tre giorni, ovvero il 17, il 18 e il 19 settembre 2019.

3. “Chiara Ferragni Unposted”: alchimia femminile

La regista della pellicola è Elisa Amoruso con cui Chiara Ferragni (qui le sue foto più belle a Cannes 2019) ha stretto un forte sodalizio. Infatti la modella ha voluto un occhio femminile per poter raccontare l’universo rosa in modo unico, preciso e profondo.

4. “Chiara Ferragni Unposted”: la trama del documentario

“Chiara Ferragni Unposted” sarà un viaggio nel mondo dell’influencer con il profilo Instagram da oltre diciassette milioni di follower. La pellicola offrirà un punto di vista inedito sulla sua vita .

5. “Chiara Ferragni Unposted”: Sezione Sconfini

“Chiara Ferragni Unposted” sarà in concorso alla 76° edizione del Festival di Venezia nella categoria “Sezione Sconfini”.