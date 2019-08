Festival del cinema di Venezia 2019: gli eventi più attesi

Durante la 76. Mostra Internazionale d’​Arte Cinematografica, un ricco calendario di eventi, incontri, convegni e presentazioni, arricchirà il programma già fitto del Festival che quest'anno vede fuori concorso due serie tv targate SKY, The New Pope e ZeroZeroZero. Di seguito un memorandum per districarsi tra gli innumerevoli appuntamenti. Ricordiamo che il Venice Production Bridge giunge alla sua quarta edizione e fornisce ai produttori la possibilità di incontrare molteplici categorie di finanziatori che partecipano alla creazione dei fondi necessari per creare un film: distributori, agenti di vendita, banche, fondi di investimento pubblici e privati, regioni, film commission, emittenti, operatori video e piattaforme internet.



VENICE PRODUCTION BRIDGE

Venerdì 30 agosto, ore 10.00 – 13.00, Spazio Incontri (Isola del VR)

VR Pitch. Presentazione dei 12 VR Immersive Story Projects / Venice Gap-Financing Market

Venerdì 30 agosto – Domenica 1 settembre, ore 9.30 – 18.30, Hotel Excelsior, VGFM Area

Venice Gap-Financing Market. 51 progetti europei e internazionali selezionati avranno la possibilità di ricercare finanziamenti e co-produttori durante incontri one-to-one.

Venerdì 30 agosto – Domenica 1 settembre, ore 9.30 – 18.30, Hotel Excelsior, BARM Area

Book Adaptation Rights Market. 25 editori e agenzie letterarie europei e internazionali avranno la possibilità di proporre i diritti di adattamento cinematografico delle loro opere durante incontri one-to-one.

Sabato 31 agosto, ore 9.30 – 9.45, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti

Final Cut in Venice. Introduzione del progetto e saluti del Direttore Alberto Barbera all’apertura della settima edizione del workshop che sostiene il completamento di film provenienti da paesi africani e da Giordania, Iraq, Libano, Palestina e Siria.

Sabato 31 agosto, ore 9.45 – 13.30 / 14.45 – 16.15, e Domenica 1 settembre, ore 9.30 – 13.30 / 14.45 – 17.00, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti

Final Cut in Venice. Proiezione 6 progetti selezionati per la settima edizione del workshop.

Lunedì 2 settembre, ore 9.30 – 18.30, Hotel Excelsior, Sala Poveglia

Final Cut in Venice. I 6 progetti selezionati avranno la possibilità di trovare finanziamenti durante incontri one-to-one.

EUROPEAN FILM FORUM

Sabato 31 agosto, ore 15.45 – 18.30, Hotel Excelsior, Sala Stucchi

European stories go global: promoting European audiovisual works beyond Europe. In associazione col programma europeo Creative Europe MEDIA, La Biennale di Venezia organizzerà la quinta edizione del European Film Forum (31 agosto 2019), con la partecipazione di figure importanti del settore, provenienti da tutto il mondo. L’evento sarà inaugurato da Paolo Baratta, Presidente della Biennale di Venezia. Interverrà inoltre Mariya Gabriel, Commissario europeo per l’economia e la società digitali.

ANICA - FOCUS ON CHINA

Giovedì 29 agosto, ore 11.00 – 13.00, Hotel Excelsior, Italian Pavilion

Best Shooting Places in China organizzato da Xinhuanet Europe

Giovedì 29 agosto, ore 17.00 – 19.00, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti

ANICA incontra Focus China. VPB Market Screening “Focus on China”

Venerdì 30 agosto, ore 10.30 – 12.00, Hotel Excelsior, Italian Pavilion Dialogue between Film Professionals from China and Italy organizzato da Xinhuanet Europe

Venerdì 30 agosto, ore 17.00 – 19.00, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti

ANICA incontra Focus China. VPB Market Screening “Focus on China”

Sabato 31 agosto, ore 17.00 – 19.00, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti

ANICA incontra Focus China. VPB Market Screening “Focus on China”

Domenica 1 settembre, ore 10.30 – 12.30, Hotel Excelsior, Sala Stucchi Italy: Europe’s Audiovisual Bridge between USA, China and Japan

Domenica 1 settembre, ore 14.30 – 16.30, Hotel Excelsior, Sala Stucchi Italy, China, Japan, USA: Case Studies – Global Production and Distribution

ANICA - FOCUS ON JAPAN

Lunedì 2 settembre, ore 11.00 – 12.00, Hotel Excelsior, Italian Pavilion

Conferenza stampa Focus on Japan

Lunedì 2 settembre, ore 15.00 – 17.00, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti

ANICA incontra Focus Japan. VPB Market Screening “Focus on Japan”

Lunedì 2 settembre, ore 17.00 – 19.00, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti

ANICA incontra Focus Japan. VPB Market Screening “Focus on Japan”

Martedì 3 settembre, ore 14.30 – 16.30, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti

ANICA incontra Focus Japan. VPB Market Screening “Focus on Japan”

Martedì 3 settembre, ore 17.00 - 19.00, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti

ANICA incontra Focus Japan. VPB Market Screening “Focus on Japan”

EVENTI SPECIALI ALL’INTERNO DEL VENICE PRODUCTION BRIDGE

Venerdì 30 agosto, ore 9.00, Cinema Astra, Sala Astra 2

Il PREMIO LUX FILM del PARLAMENTO EUROPEO inizia da Venezia il suo tour europeo, presentando i tre film in Concorso:

Venerdì 30 agosto, ore 9.00 - 11.00, Cinema Astra, Sala Astra 2

VPB Market Screening: Cold Case Hammarskjöld di Mads Brügge (118’)

Venerdì 30 agosto, ore 11:10 - 13:15, Cinema Astra, Sala Astra 2

VPB Market Screening: The Realmdi Rodrigo Sorogoyen (122’)

Sabato 31 agosto, 9.00 - 10:40, Cinema Astra, Sala Astra 2

VPB Market Screening: proiezione di un fim in concorso per il Premio LUX

Venerdì 30 agosto, ore 14.00 – 16.00, Spazio Incontri (Isola del VR)

Brussels XR ecosystem: cutting edge companies and regional support organizzato da hub.brussels Venerdì 30 agosto, ore 14.00 – 17.00, Hotel des Bains

Last Money In: Shared Experience on how to fill the Final Gap organizzato da European Producers Club Venerdì 30 agosto, ore 14.30, Hotel Excelsior, Sala Stucchi

Mastercard Panel on Cinema

Venerdì 30 agosto, ore 16.00 – 18.00, Spazio Incontri (Isola del VR)

Towards an international arthouse strategy - art house cinemas and the film industry organizzato da CICAE

Venerdì 30 agosto, ore 17.30, Hotel des Bains

Media Aperitivo Edition 2. Meet The European Industry organizzato da Creative Europe Desk Italy – MEDIA

Sabato 31 agosto, ore 11.00 – 13.00, Spazio Incontri (Isola del VR)

Collective Wisdom on VR Island. Panel and reception on Co-Creative Practices organizzato da CoCreation Studio at MIT Open Documentary Lab

Domenica 1 settembre, ore 14.30 – 17.00, Spazio Incontri (Isola del VR)

Symposium on The Art of Reviewing VR come parte del programma ufficiale de La Biennale Venice VR – Concorso

Domenica 1 settembre, ore 16.00 – 17.30

Il cinema migrante in Italia, Premio Mutti-Amm. Cerimonia di Premiazione della 11. Edizione organizzato da Associazione Amici di Giana

Lunedì 2 settembre, ore 15.30 – 17.30, Spazio Incontri (Hotel Excelsior)

Seminar on Gender Equality and Inclusivity and Film Industry organizzato da La Biennale, Eurimages, Women in Film Television and Media Italy e Dissenso Comune

Giovedì 5 settembre ore 14.00 – 16.00, Spazio Incontri (Hotel Excelsior)

Il Venice Production Bridge presenta Il Futuro del Corto d’Autore, Autori Fedic di ieri e di oggi a cura di Paolo Micalizzi e Fedic Cinema

ALTRI EVENTI SPECIALI

Domenica 1 settembre, ore 11, Padiglione Italiano (Hotel Excelsior)

Conferenza stampa Premio Kinéo, il premio decretato dal pubblico. Verrà presentato il progetto sulla salvaguardia del mare realizzato da UNESCO: “Ocean for all”.

Giovedì 5 settembre ore 17, Hotel Excelsior

In collaborazione con la Corte costituzionale, proiezione del film Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri, regia di Fabio Cavalli (produzione Clipper Media con Rai Cinema)