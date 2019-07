Festival del Cinema di Venezia 2019: il programma

È stato presentato il programma ufficiale della 76esima edizione del Festival di Venezia , che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre. Presentate in anteprima mondiale fuori concorso anche le due serie tv SKY The New Pope e ZeroZeroZero. Scopri il programma completo.

Entrano nel vivo i preparativi al Lido per l’avvicinarsi della 76esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che prenderà al via ufficialmente dal 28 agosto al 7 settembre. Come, oramai, da tradizione, la cerimonia di apertura si terrà nel giorno di apertura nella Sala Grande del Palazzo del Cinema e si concluderà il sabato successivo con la consegna dei Leoni d’Oro. Nel mezzo grandi film, red carpet esclusivi e la partecipazione di grandi attori provenienti da tutto il mondo.

Festival di Venezia – Guarda il livestream della conferenza:

 

The New Pope e ZeroZeroZero presentate fuori concorso

Non solo cinema. Saranno infatti presentate fuori concorso due serie tv targate SKY, The New Pope e ZeroZeroZero. La prima - creata e diretta da Paolo Sorrentino, scritta con Umberto Contarello e Stefano Bises - è il sequel di The Young Pope. Nel cast troveremo Jude Law e John Malkovich, Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, più le new entry Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini, e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson. Di The New Pope - produzione originale SKY-HBO-CANAL+ prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio, distribuita internazionalmente da Fremantle - verranno presentati i primi due episodi.

La seconda - diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo romanzo inchiesta di Roberto Saviano - è un crime incentrato sui traffici internazionali di cocaina e sulle conseguenze economiche e politiche da essi determinati su scala mondiale. Cartelli messicani, 'ndrangheta e uomini d'affari corrotti che in mente hanno una sola cosa: il controllo delle rotte della merce più distribuita al mondo, la cocaina. Nel cast troveremo Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabryel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Francesco Colella e Tcheky Karyo. I primi due episodi di ZeroZeroZero - una produzione Cattleya (parte di ITV Studios) e Bartleby per Sky, CANAL+ e Amazon - saranno presentati il 5 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

Questi la lista completa:

In concorso:

La Verite di Kore-eda

The Perfect Candidate di Haifaa Al-Mansour di Roy Anderson

Wasp Network di Assayas

Marriage Story di Noah Baumbach

Guest of Honour di Atom Egoyan

Ad Astra di James Gray con Brad Pitt e Tommy Lee Jones, Ruth Negga e Liv Tyler

A herdade di Tiago Guedes

Gloria mundi di Guediguian

Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra

Ema di Pablo Larraìn con Gael Garcia Bernal

Saturday Fiction di Lou Ye

Martin Eden di Pietro Marcello

La mafia non è più quella di una volta di Maresco

The painted bird di Vaclav Marhoul, con Udo Kier e Stellan Skarsgard

Joker di Todd Phillips

J'Accuse di Roman Polanski





Fuori Concorso:

Roger Waters Us + Them

I diari di Angela. Noi due cineasti. Parte Seconda

Citizen K

Citizen Rosi di Carolina Rosi e Didi Gnocchi

The Kingmaker

State Funeral di Sergei Loznitsa

Colectiv di Alexander Nanau

45 secondi di risate di Tim Robbins

Il pianeta in mare di Andre Segre

No one left behind di Guillermo Arriaga e Electric Swan di Konstantina Kotzamani

Irreversible di Gaspar Noé in versione integrale

Vivere di Francesca Archibugi

Musul di Matthew Michael Carnahan

Adults in the Room di Costa-Gavras dal libro di Varoufakis

The King di David Michod





Sezione Orizzonti:

Pelikanblut di Katrin Gebbe

Mes Jours de Gloire di Antoine De Bary

Nevia di Nunzia De Stefano

Moffie Hermanus

Hava, Mariam, Hayesha di Sahraa Karmi

Rialto di Peter Mackie Burns

The Criminal Man di Dmitri Mamuliya

Revenir di Jessica Palud

Giants Being Lonely

Verdict di Gutierrez



Evento Speciale:

Never just a dream. Stanley Kubrick e Eyes Wide Shut