6/13 ©Getty

Il pagamento di Shatner - La cosa curiosa è che Shatner non è stato pagato in denaro per la partecipazione, bensì in indumenti. Brian Levant, allora produttore della quarta e ultima stagione dello show, ha rivelato che: “Lo abbiamo pagato con un completo da 2.500 dollari e non potendo infilarlo in una divisa della Flotta stellare, gli abbiamo messo addosso un accappatoio”