Bresh ha debuttato tra i 29 artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. In total look rock nero e giubbotto di pelle, l'artista ha presentato La tana del granchio, brano dalle immagini romantiche. Bresh esce dalle rime rap per entrare in un mondo musicale più lieve come tonalità.

Festival di Sanremo, la prima partecipazione in gara di Bresh Dopo gli esordi Bresh, nome d'arte di Andrea Brasi, ha pubblicato nel 2021 il singolo Angelina Jolie, il primo certificato triplo platino. In seguito ha collaborato anche con i Pinguini Tattici Nucleari e nel 2024 è stato ospite per ben due volte al Festival di Sanremo. Infatti, si è prima esibito in collegamento dalla nave Costa Smeralda, e ha poi duettato con Emma in un medley di brani di Tiziano Ferro nella serata delle cover.

Ecco il testo de La tana del granchio di Bresh: Testo: Andrea Emanuele Brasi (Bresh) Musica: Luca Di Blasi, Giorgio De Lauri, Luca Ghiazzi

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Solo Music Publishing/Dibla Music/Ready Player One/Carosello Edizioni Musicali Nella tana del granchio c'è una canzone Ho posato i miei vestiti al sole Ti ho vista piangere dietro alle mie parole Ma non sapevo cos'altro dire di te Ora che siamo soli mi puoi pure parlare Guardati intorno non c'è nessuno Non far così non mi giudicare Ho una parola sbagliata per ogni frase Sono soltanto un uomo e non ci so fare E anche se tu non lo vuoi sapere Sappi però che alla fine ti voglio bene Sono una madre che si sgola Una testa che gira ancora Una chitarra che non suona Una borsa piena di buchi Se capisci che non ti amo Sei una sirena che non nuota Cosa puoi dire Fammi solo sapere quando vuoi guarire Dall'espressione hai qualcosa da dire per me Ma lo sento non mi dai due lire Un sacchetto di plastica Tiene i nostri due costumi bagnati Ce li siamo dimenticati Nella macchina che è rimasta sotto al sole per tutta l'estate Ad ottobre li ho ritrovati Lascio la via per te Ora che non è più un si Camera mia non è una metropoli Che incubo stare ad aspettare in un monolocale Sei fuori a carnevale Rip. ritornello Se il mare si è salato È perché un marinaio ci ha pianto sopra Se han fatto il calendario È perché ti vorrei fare santa ora Senti che forte il vento Vento che non si posa Rip. ritornello Ho bisogno solo di riuscire a convincere te Non solo te Ho bisogno solo di riuscire a convincere te Ma lo sento non mi dai due lire