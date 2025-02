Sanremo 2025, a che ora inizia e a che ora finisce stasera il Festival

Stasera con Carlo Conti, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. In gara tutti i 29 Big. Aprirà il dj Gabry Ponte, che presenterà il jingle ufficiale Tutta l’Italia. Ospiti anche il cantautore Antonello Venditti, che riceverà il Premio alla carriera, il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, l'attrice Vanessa Scalera e il divulgatore Alberto Angela. Bianca Balti consegnerà i premi e Mahmood presenterà il nuovo singolo. In piazza Colombo Tedua, sulla Costa Toscana i Planet Funk.

La scaletta definitiva con l’ordine di uscita dei cantanti e degli ospiti della quinta serata con la finale del Festival di Sanremo arriverà in ritardo rispetto a quanto accaduto nei primi giorni di kermesse, come hanno annunciato gli organizzatori alla conferenza stampa di oggi. Aggiorneremo tempestivamente non appena sarà comunicato l’ordine di uscita e i rispettivi orari di tutti i protagonisti di questa sera.

Il ternine della gara è previsto per l'1.25 e subito dopo un quarto d'ora, il fatidico verdetto. Per l'1.40 dovremmo dunque scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio.

La 75esima edizione del Festival di Sanremo , incominciata martedì 11 febbraio, si conclude oggi con il gran finale ( DIRETTA ). L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

L'entusiasmo e la sicurezza a Sanremo già elevati

Già dal giorno prima dellinizio del Festival, la città di Sanremo è sotto stretta sorveglianza: è stato imposto il divieto di sorvolo anche per i droni non autorizzati.

L’atmosfera festivaliera era già palpabile molte ore prima del via, come dimostrato dall’entusiastica accoglienza riservata a Jovanotti, arrivato all’Ariston per provare il suo intervento da super ospite della serata inaugurale, prevista per stasera, martedì 11 febbraio.

La sicurezza è massima, con un dispiegamento straordinario di 370 agenti. Il centro città è presidiato, con pattugliamenti anche via mare. L’accesso alla cosiddetta "zona rossa" – che comprende piazza Colombo, il Teatro Ariston, via Matteotti, via Mameli e piazza Borea D’Olmo – è regolamentato: gli abitanti devono dimostrare la propria residenza, mentre ai lavoratori è stato rilasciato un pass. Anche i principali snodi di trasporto, come l’autostrada, la statale Aurelia e la stazione ferroviaria, saranno sotto controllo. Inoltre, chi ha acquistato un biglietto per assistere al festival ha dovuto fornire i propri dati personali tramite un modulo online, trasmesso alla questura per motivi di sicurezza.